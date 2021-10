Östetrreichs Bundespräsident Van der Bellen wird bei Regierungskrise vorerst nicht eingreifen

Nachrichtenarchiv - 08.10.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreichs Bundespräsident van der Bellen wird vorerst nicht in die Regierungskrise in Österreich eingreifen. Bei einer Pressekonferenz sagte das Staatsoberhaupt, er werde öffentlich keine Ratschläge erteilen. Er werde aber sehr wohl darauf achten, dass die Handlungsfähigkeit des Staates erhalten bleibe. Es sei Aufgabe der Justiz, Verdachtsmomenten nachzugehen, so van der Bellen. Bis zu einem Urteil gelte die Unschuldsvermutung. Er verwies auf einen Misstrauensantrag gegen die Regierung Kurz, über den am Dienstag im Parlament entschieden werde. Der Koalitionspartner von Kurz, die Grünen, sind unterdessen weiter auf Distanz zum Kanzler gegangen. Fraktionschefin Maurer forderte die ÖVP auf, ihn durch eine untadelige Person zu ersetzen. Es sei klar, dass Kurz nicht mehr amtsfähig sei. Dem ÖVP-Chef wird vorgeworfen, mit Steuergeldern eine positive Berichterstattung einer Boulevardzeitung erkauft zu haben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.10.2021 18:45 Uhr