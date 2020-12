Österreichs Verfassungsgericht kippt Verbot der Sterbehilfe

Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Regen oder Schneeregen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht Wolken und vor allem im Westen Regen oder Schneeregen. Es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen +2 und -4 Grad. Örtlich ist Glatteis möglich. Am Tag zumeist bewölkt oder trüb mit etwas Regen bei Höchstwerten zwischen 2 und 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Sonntag kaum Änderung, am Montag etwas freundlicher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2020 20:00 Uhr