Österreichs startet Schule mit Schichtbetrieb und ohne Klausuren

Wien: Österreich setzt bei der Wiedereröffnung der Schulen im Mai auf Schichtbetrieb und verzichtet zudem auf Klausuren und Schularbeiten. Wie Bildungsminister Faßmann mitteilte, sollen die Klassen in Gruppen aufgeteilt werden. Die erste Gruppe darf von Montag bis Mittwoch in die Schule, die zweite Gruppe am Donnerstag und Freitag. In der Woche darauf werden die Tage getauscht. Der Neustart der Schulen beginnt in Österreich am 4. Mai für Abiturienten und andere Schüler, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Sollte es keinen Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen geben, darf ab dem 18. Mai der Großteil der sechs bis 14-Jährigen wieder zur Schule gehen, die Älteren ab 3. Juni.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.04.2020 18:15 Uhr