Österreichs schafft Isolationspflicht für Corona-Infizierte ab

Warnstreik bei der Lufthansa dürfte sich auch Donnerstag und Freitag auswirken

Frankfurt am Main: Den für morgen angekündigten Warnstreik bei der Lufthansa bekommen Tausende Fluggäste schon heute zu spüren. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, wurden 45 Flüge gestrichen, die morgen Früh von Fernzielen aus an deutschen Flughäfen eintreffen sollten. Betroffen sind vor allem Verbindungen aus den USA und Asien. Für morgen, 3:45 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr, hat die Gewerkschaft verdi das Bodenpersonal zum Warnstreik aufgerufen. Darunter fallen zum Beispiel das Personal an den Schaltern, Flugzeugtechniker oder auch die Fahrer von Schleppern, die die Flugzeuge an die jeweiligen Positionen manövrieren. Für morgen sind allein an den Drehkreuzen München und Frankfurt rund 1.000 Flüge gestrichen worden. Die Lufthansa weist Flugreisende darauf hin, dass es auch am Donnerstag und Freitag noch zu mehreren Flugausfällen kommen wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2022 19:45 Uhr