Österreichs schafft ab 1.8. Isolationsregeln für Corona-Infizierte ab

Das Wetter: Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer

Das Wetter in Bayern: Am Abend anfangs an den Alpen noch Schauer, sonst Sonne und Wolken. Im Laufe der Nacht kühlt es ab auf 16 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen wechseln sich Wolken und teils längerer Sonnenschein ab bei 22 bis 29 Grad. Donnerstagnachmittag in den Alpen Schauer- und Gewitterneigung, am Freitag vielerorts wechselhaft mit Gewittern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2022 17:00 Uhr