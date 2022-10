Österreichs Präsident würdigt verstorbenen Red Bull-Gründer

Sunak bewirbt sich offiziell für Truss-Nachfolge

London: Der frühere Finanzminister Großbritanniens, Sunak, bewirbt sich um das Amt des Premierministers. Der 42-Jährige gab bekannt, dass er Nachfolger der scheidenden Regierungschefin Truss werden will. Sunak gilt als aussichtsreicher Kandidat und hat bereits deutlich mehr als die notwendigen 100 Unterstützer in der Fraktion zusammen. Truss hatte am Donnerstag nach sechs chaotischen Wochen im Amt auf Druck ihrer Partei ihren Rücktritt angekündigt. Sunak wird von vielen zugutegehalten, dass er vor genau jenem Chaos gewarnt hatte, das Truss dann mit ihrer Wirtschaftspolitik an den Finanzmärkten auslöste. Eine weitere Bewerberin ist die Ministerin für Parlamentsfragen, Mordaunt. Angeblich will auch Ex-Premier Johnson seinen Hut in den Ring werfen.

