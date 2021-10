Österreichs neuer Kanzler könnte morgen vereidigt werden

Steinmeier ehrt zwei Forscher mit dem Deutschen Umweltpreis

Darmstadt: Bundespräsident Steinmeier hat bei der Verleihung des Deutschen Umweltpreises ein schnelleres und entschlosseneres Handeln beim Klimaschutz angemahnt. Verheerende Regenfälle in Mitteleuropa sowie sengende Hitze und Waldbrände am Mittelmeer hätten auch den letzten Skeptikern gezeigt, dass der Klimawandel in Europa angekommen sei. Bei dem Festakt in Darmstadt übergab Steinmeier den mit insgesamt 500.000 Euro dotierten Preis an die Frankfurter Wissenschaftlerin Katrin Böhning-Gaese und den Greifswalder Forscher Hans Joosten. Die Preisträger führten vor Augen, dass wir nicht hilflos am Abgrund stehen, so Steinmeier in seiner Ansprache. Böhning-Gaese untersucht die Auswirkungen von Umweltveränderungen in Ökosystemen. Der Greifswalder Wissenschaftler Joosten wurde für seine jahrzehntelange Forschung zur Bedeutung der Moore für den Klimaschutz ausgezeichnet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.10.2021 12:30 Uhr