Österreichs Konservative und FPÖ einigen sich auf Koalition in Salzburg

Salzburg: Einen Monat nach der Wahl im Bundesland Salzburg haben sich die konservative ÖVP und die rechte FPÖ auf eine Koalition geeinigt. Dem Pakt müssen nun noch die Parteigremien zustimmen. Damit wäre Salzburg das dritte österreichische Bundesland, in dem die FPÖ an einer Landesregierung beteiligt ist. Bisher wird Salzburg von einer Koalition aus ÖVP, Grünen und den liberalen Neos regiert. Bei der Landtagswahl Ende April war die ÖVP mit etwa 30 Prozent stärkste Kraft geworden, hatte aber Verluste hinnehmen müssen. Die FPÖ konnte sich auf rund 26 Prozent verbessern, am meisten zulegen konnte die kommunistische KPÖ, die aus dem Stand auf 12 Prozent kam. Damit waren FPÖ und KPÖ die einzigen Parteien, die zulegen konnten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.05.2023 19:45 Uhr