Österreichs Konservative und FPÖ einigen sich auf Koalition in Salzburg

Kurzmeldung ein/ausklappen Schweizer Regierung für Panzer-Rückverkauf an Deutschland

Bern: Die Schweiz hält im Ukrainekrieg an ihrer strikten Neutralität fest, wird aber voraussichtlich 25 ausgemusterte Kampfpanzer der Firma Rheinmetall an Deutschland liefern. Die Schweizer Regierung befürwortet den Rück-Verkauf, entscheiden muss jetzt das Parlament. Die Bundesregierung hatte darum gebeten, um Lücken zu schließen, die durch Panzerlieferungen an die Ukraine entstanden sind. Berlin hatte der Schweiz zugesichert, die in Deutschland hergestellten Panzer nicht an die Ukraine weiterzugeben. Die Schweizer Verfassung verbietet den Export von Waffen an Kriegsparteien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.05.2023 18:45 Uhr