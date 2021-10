Österreichs Kanzler will trotz Ermittlungen im Amt bleiben

SPD, Grüne und FDP sondieren

Berlin: SPD, Grüne und FDP nehmen Kurs auf eine Ampel-Koalition. Sie kommen am späten Vormittag erstmals zu dritt zu einem Sondierungsgespräch zusammen. Das Treffen ist auf sechs Stunden angesetzt. SPD-Fraktionschef Mützenich äußerte sich vorab optimistisch. Wenn man weiter so gut miteinander spreche und Vertrauen aufbaue, könne sich eine Ampel-Koalition als Glücksfall für Deutschland herausstellen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man sei sich einig, was die großen Herausforderungen seien. Mützenich nannte hierbei den Kampf gegen den Klimawandel, den Erhalt der Arbeitsplätze in der Industrie und die Digitalisierung. Grünenchefin Baerbock betonte im ZDF Gemeinsamkeiten mit der FDP in gesellschaftspolitischen Fragen, sah aber Probleme bei den Themen Verkehr und Klimaschutz. FDP-Chef Lindner sagte in der ARD, seine Partei solle zusammen mit den Grünen das fortschrittliche Zentrum einer neuen Regierung bilden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2021 07:00 Uhr