Österreichs Kanzler Stocker kündigt Verschärfung des Waffenrechts an

Wien: Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz mit elf Toten, plant die österreichische Regierung das Waffengesetz zu verschärfen. Bundeskanzler Stocker kündigte im ORF ein Maßnahmenpaket für kommenden Mittwoch an. Eine Heraufsetzung des Alterslimits sei denkbar und strengere psychologische Tests. Das österreichische Waffenrecht ist vergleichsweise liberal: Ab 18 Jahren können beispielsweise Jugendliche ohne weitere Eignungsprüfung eine Schrotflinte kaufen. Lediglich der Pass muss vorgelegt und die Waffe registriert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 15:00 Uhr