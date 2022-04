Österreichs Kanzler Nehammer reist nach Moskau

Präsident Macron und Marine Le Pen in Stichwahl um das höchste Staatsamt

Paris: In Frankreich wird es erneut ein Duell zwischen Präsident Macron und Marine Le Pen um das höchste Staatsamt geben. Nach Auszählung von 92 Prozent der Stimmen in der Präsidentschaftswahl kam Macron auf 27,4 Prozent vor Le Pen mit 24,3 Prozent. Damit werden sich der amtierende Staatschef und seine Konkurrentin vom Rassemblement National in zwei Wochen in der Stichwahl gegenüberstehen. In einer Rede nach den ersten Hochrechnungen sagte Macron, noch sei nichts entschieden. Die nächsten zwei Wochen seien entscheidend für das Land.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2022 03:00 Uhr