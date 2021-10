Österreichs Kanzler Kurz will im Amt bleiben

Nachrichtenarchiv - 09.10.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Der durch Korruptionsvorwürfe unter Druck geratene österreichische Kanzler Kurz hält an seinem Amt fest. Er und seine Partei seien handlungsfähig und handlungswillig, sagte Kurz am Abend. Kurz davor hatte Bundespräsident Van der Bellen die Handlungsfähigkeit der Regierung in einer Rede an die Nation in Zweifel gezogen und alle politischen Akteure aufgefordert, jetzt an das Wohl des Landes zu denken. Österreich könne sich jetzt keine Egoismen leisten, betonte das Staatsoberhaupt. Die Grünen stellten klar, dass sie die Koalition mit der ÖVP nur fortsetzen würden, wenn Kurz als Kanzler zurücktritt. Sie haben Sondierungen mit anderen Parteien gestartet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.10.2021 01:00 Uhr