Österreichs Kanzler Kurz tritt nach Korruptionsvorwürfen zurück

Nur jede siebte Uni will im Wintersemester alle Veranstaltungen in Präsenz ermöglichen

Berlin: An vielen deutschen Universitäten werden die Hörsäle auch in diesem Wintersemester weitgehend leer bleiben. Das zeigt eine Umfrage der "Welt am Sonntag", an der sich 81 von 120 Hochschulen beteiligt haben. Demnach wollen nur 15 Prozent alle Veranstaltungen in Präsenz anbieten. Elf Prozent wollen höchstens die Hälfte der Vorlesungen für Studierende vor Ort öffnen. Die restlichen liegen dazwischen. Ein Grund für die Zurückhaltung ist offenbar die geforderte Überprüfung der 3G-Regel. Sie ist den Universitäten zu aufwendig. So ist teilweise externes Sicherheitspersonal dafür eingeplant. Laut Welt am Sonntag rechnet allein die Universität Hannover mit zusätzlichen Kosten von 50.000 Euro pro Woche.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.10.2021 19:15 Uhr