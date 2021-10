Österreichs Kanzler Kurz steht unter Druck

Nachrichtenarchiv - 08.10.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Wegen der Korruptionsvorwürfe gegen Kanzler Kurz wachsen die Spannungen in der schwarz-grünen Regierung in Österreich. Der grüne Koalitionspartner betrachtet Kurz als nicht mehr handlungsfähig und stellt das Bündnis mit der ÖVP in Frage. Heute wollen die Grünen mit allen Oppositionsparteien über die nächsten Schritte beraten. Grünen- Parteichef und Vizekanzler Kogler sagte, man müsse Stabilität und Aufklärung sicherstellen. Vorgestern war es zu Razzien im Kanzleramt und in der ÖVP-Zentrale gekommen. Staatsanwälte verdächtigen Kurz und seine engen Vertrauten, sich mit manipulierten Meinungsumfragen und bezahlten Medienberichten den Weg ins Kanzleramt erkauft zu haben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.10.2021 12:15 Uhr