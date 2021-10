Österreichs Kanzler Kurz erklärt Rücktritt

Nachrichtenarchiv - 09.10.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreichs Bundeskanzler Kurz gibt sein Amt auf. Der ÖVP-Politiker hat am Abend mitgeteilt, es gebe im Land gegenwärtig eine Patt-Situation. In dieser Lage brauche es Stabilität und Verantwortung. Deshalb wolle er Platz machen und habe vorgeschlagen, dass Außenminister Schallenberg das Kanzleramt übernimmt. Kurz will stattdessen die ÖVP-Fraktion im Parlament anführen. Die gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Vorwürfe nannte der 35-Jährige falsch und verlangte erneut, dass die Unschuldsvermutung auch für ihn gelten müsse. Kurz räumte aber Fehler ein. Seit Mittwoch war bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn und enge Vertraute ermittelt. Es geht um Korruptionsvorwürfe. Auch der Koalitionspartner, die Grünen, war von ihm abgerückt und hatte einen unbelasteten Politiker an der Spitze der Regierung gefordert. Am Dienstag hätte das Parlament über einen Misstrauensantrag der Opposition gegen Kurz abstimmen sollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2021 21:00 Uhr