Österreichs Grüne begrüßen den Rücktritt von Kurz

Nachrichtenarchiv - 09.10.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: In Österreich gibt Bundeskanzler Kurz sein Amt auf. Nachfolger soll der bisherige Außenminister Schallenberg werden, ebenfalls ein ÖVP-Politiker. Kurz hat am Abend in einer Stellungnahme seinen Rücktritt angekündigt. Der 35-Jährige sagte, das Land brauche Stabilität und Verantwortung. Deshalb wolle er seinen Platz räumen und stattdessen die ÖVP-Fraktion im Parlament anführen. Kurz wehrte sich erneut gegen den Vorwurf der Korruption. Auch für ihn müsse die Unschuldsvermutung gelten. Seit Mittwoch ist bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn und enge Vertraute ermittelt. Zuletzt war deshalb auch der grüne Koalitionspartner von ihm abgerückt. Vizekanzler Kogler von den Grünen sagte, er halte den Schritt des Kanzlers für richtig. Die Zusammenarbeit mit Außenminister Schallenberg sei bisher sehr konstruktiv gewesen. Für morgen habe er einen ersten Gesprächstermin mit ihm vereinbart, so der Grünen-Politiker.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2021 22:00 Uhr