Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz muss vor Gericht

Wien: Der frühere österreichische Bundeskanzler Kurz wird wegen des Verdachts der Falschaussage angeklagt. Das gab die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien bekannt. Er soll, so der Vorwurf, im "Ibiza"-Untersuchungsausschuss falsch darüber ausgesagt haben, inwieweit er in die Pläne rund um die Staatsholding ÖBAG eingebunden war. Auch Bernhard Bonelli, Kurz’ damaliger Kabinettschef im Bundeskanzleramt, wird angeklagt. Der Ex-Kanzler wird bezichtigt, den Umbau der Staatsholding nach den Vorstellungen seiner Partei vorbereitet zu haben. Dabei geht es um die Vergabe diverser Posten. Im Untersuchungsausschuss hatte Kurz das bestritten. Der Ex-Kanzler selbst hatte nach eigenen Worten mit der jetzigen Anklage gerechnet und geht von einem Freispruch aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 13:00 Uhr