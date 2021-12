Österreichs Ex-Kanzler Kurz wechselt offenbar in die Privatwirschaft

Nachrichtenarchiv - 25.12.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreichs ehemaliger Bundeskanzler Kurz wechselt offenbar in die Privatwirtschaft und zieht in die USA. Das berichten österreichische Medien. Demnach hat Kurz einen Managerjob im Silicon Valley angenommen. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Nahe San Francisco haben zahlreiche große IT- und Internetkonzerne ihren Sitz. Kurz selbst hat sich zu den Meldungen bisher noch nicht geäußert. Bei Twitter schrieb er lediglich Weihnachtsgrüße auf Englisch. Der 35-Jährige war im Herbst nach Korruptionsvorwürfen als Kanzler zurückgetreten. Anfang dieses Monats trat er auch von allen anderen politischen Ämtern zurück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2021 23:00 Uhr