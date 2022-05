Österreichs Ex-Außenministerin verlässt Rosneft

Weltwirtschaftsforum zeigt viel Unterstützung für die Ukraine

Davos: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat noch schärfere Sanktionen gegen Russland gefordert. Selenskyj wandte sich per Videoschaltung an die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums in Davos. Er verlangte einen völligen Stopp von Energie-Importen aus Russland. Daneben schlug er vor, beschlagnahmte russische Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden. Ausländische Unternehmen sollten sich komplett aus Russland zurückziehen, so Selenskyj. Mit Blick auf die blockierten Getreide-Ausfuhren der Ukraine regte der Präsident Verhandlungen über den Zugang zu Häfen am Schwarzen Meer an. Der 44-Jährige bekam nach seiner Rede viel Beifall von den Zuhörern. Etliche Teilnehmer des Forums erhoben sich von ihren Plätzen.

