Österreichs Eisenbahner treten in 24-stündigen Warnstreik

Kurzmeldung ein/ausklappen Josef Schuster bleibt Präsident des Zentralrats der Juden

Frankfurt am Main: Josef Schuster bleibt für weitere vier Jahre Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der 68-jährige Mediziner wurde vom Präsidium in Frankfurt am Main einstimmig im Amt bestätigt. Der Würzburger steht seit 2014 an der Spitze des Zentralrats. Nach seiner Wiederwahl erklärte Schuster, in seiner dritten Amtszeit wolle er die positiven Elemente des Judentums in Deutschland stärker in den Vordergrund stellen. Ministerpräsident Söder zeigte sich erfreut über die Bestätigung Schusters. Dieser leiste überragende Arbeit und sei ein Fixstern gerade in dieser Zeit von Verunsicherung und Herausforderung. Es müsse alles getan werden, um gegen Antisemitismus, Rassismus und Intoleranz anzugehen, so Söder weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2022 17:30 Uhr