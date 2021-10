Österreichs designierter Kanzler Schallenberg wird vereidigt

Nachrichtenarchiv - 11.10.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: In Österreich tritt Alexander Schallenberg heute offiziell die Nachfolge von Bundeskanzler Kurz an. Am frühen Nachmittag soll der bisherige Außenminister seinen Amtseid ablegen. Ebenfalls vereidigt wird dann Michael Linhart. Er übernimmt von Schallenberg das Amt des österreichischen Chefdiplomaten. Der 63-Jährige war bisher Botschafter in Frankreich. Der zurückgetretene Kanzler Kurz wechselt ins Parlament und übernimmt dort die Spitze der ÖVP-Fraktion. Er bleibt außerdem Parteichef. Die Personalrochade ist Folge von laufenden Korruptionsermittlungen gegen Kurz. Die Grünen als Koalitionspartner der ÖVP hatten ein Fortbestehen der gemeinsamen Bundesregierung an seinen Rücktritt geknüpft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2021 13:00 Uhr