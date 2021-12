Österreichs Bundeskanzler Schallenberg tritt zurück

Das Wetter in Bayern: vereinzelt Schnee, Tiefstwerte -1 bis -5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht gebietsweise Schneeregen oder Schnee. Temperaturrückgang auf -1 bis -5 Grad. Morgen erst bewölkt, dann vor allem in Alpennähe freundlicher. Am Samstag Regen und Schneeregen. Am Sonntag weitgehend trocken, aber weiterhin bewölkt. Tageshöchstwerte -2 bis +7 Grad. In den Nächten +2 bis -5 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2021 17:00 Uhr