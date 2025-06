Österreichisches Parlament berät nach Amoklauf über Änderungen beim Waffenrecht

Das Parlament in Österreich diskutiert über ein schärferes Waffenrecht: Nach dem Amoklauf in einer Schule in Graz will die Regierung strengere Regeln für den Besitz und Kauf von Waffen. Möglicherweise wird das Mindestalter heraufgesetzt. Denkbar wären auch strengere psychologische Tests bei der Eignungsprüfung für den Waffenschein. Der 21-Jährige Schütze von Graz besaß seine zwei Waffen legal, wurde aber beim Heer aus psychologischen Gründen ausgemustert.

