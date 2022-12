Österreichischer Schauspieler Karl Merkatz ist tot

Nachrichtenarchiv - 04.12.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Salzburg: Der österreichische Schauspieler Karl Merkatz ist tot. Er starb mit 92 Jahren in Straßwalchen im Land Salzburg. Bekannt wurde Merkatz für seine Rollen in der Fernsehserie "Ein echter Wiener geht nicht unter" und der Filmreihe "Der Bockerer". Er spielte an Bühnen in München, Nürnberg, Hamburg und Wien. Bei den Salzburger Festspielen war er im "Jedermann" zu sehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2022 13:00 Uhr