Österreichischer Kanzler hat Anstieg der Corona-Zahlen erwartet

Nachrichtenarchiv - 09.03.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreichs Kanzler Kurz hat den Anstieg der Corona-Zahlen nach den Öffnungen in seinem Land als erwartbare Entwicklung bezeichnet. In der ARD sprach Kurz von einer kontrollierbaren Zunahme der Infektionen und verwies auf die parallel eingeführte Teststrategie. Dadurch seien die Zahlen trotz der Corona-Mutationen nicht explodiert. In Österreich werden laut Kurz pro Woche zweieinhalb Millionen Menschen getestet - etwa alle Schülerinnen und Schüler. Außerdem gibt es kostenlos sogenannte Wohnzimmertests für zuhause und Eintrittstests, wenn jemand einen körpernahen Dienstleister wie etwa einen Friseur aufsuchen will. Mit der Pandemie müsse man leben und dabei zwischen wirtschaftlichen sowie sozialen und psychischen Schäden abwägen, so Kurz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2021 08:00 Uhr