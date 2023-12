Österreichischer Kabarettist David Stockenreitner gewinnt Scharfrichterbeil

Passau: Das Scharfrichterbeil geht in diesem Jahr an David Stockenreitner. Der Wiener überzeugte die Jury des Kabarettpreises und das Publikum mit bitterbösem und selbstironischem Humor. Der 33-Jährige thematisiert in seinem Programm auch seine körperliche Behinderung. Der Komiker Hape Kerkeling sagte, Stockenreitner habe den Vogel abgeschossen - er lobte den Auftritt als brillant, unfassbar witzig und auf den Punkt. Kerkeling saß diesmal mit in der Jury - vor 40 Jahren war er der erste Gewinner des Scharfrichterbeils gewesen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kabarettpreises waren sich das Publikum in Passau und die Jury beim Gewinner des Scharfrichterbeils einig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 06:00 Uhr