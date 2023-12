Österreichischer Kabarettist David Stockenreitner gewinnt Scharfrichterbeil

Passau: Das Scharfrichterbeil geht in diesem Jahr an den Österreicher David Stockenreitner. Er überzeugte die Jury des Kabarettpreises und das Publikum mit bitterbösem und selbstironischem Humor. Der 33-Jährige thematisiert in seinem Programm seine körperliche Behinderung. Der Komiker Hape Kerkeling sagte, Stockenreitner habe den Vogel abgeschossen - er lobte den Auftritt als brillant und auf den Punkt. Kerkeling saß diesmal mit in der Jury - vor 40 Jahren war er der erste Gewinner des Scharfrichterbeils gewesen.

