Österreichischer Ex-Kanzler Kurz wird wegen Falschaussage angeklagt

Wien: Der frühere österreichische Bundeskanzler Kurz wird wegen des Verdachts der Falschaussage angeklagt. Das gab die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien bekannt. Er soll, so der Vorwurf, im "Ibiza"-Untersuchungsausschuss falsch darüber ausgesagt haben, inwieweit er in die Pläne rund um die Staatsholding ÖBAG eingebunden war. Auch Bernhard Bonelli, Kurz’ damaliger Kabinettschef im Bundeskanzleramt, wird angeklagt. Der Ex-Kanzler wird bezichtigt, den Umbau der Staatsholding nach den Vorstellungen seiner Partei vorbereitet zu haben. Dabei geht es um die Vergabe diverser Posten. Im Untersuchungsausschuss hatte Kurz das bestritten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.08.2023 19:15 Uhr