Österreichischer Bauunternehmer Richard Lugner ist tot

Wien: Der österreichische Bauunternehmer Richard Lugner ist tot. Das hat seine Familie bestätigt. Schlagzeilen hatte der Unternehmer Ende der 1970er Jahre mit dem Bau der ersten Moschee in der österreichischen Hauptstadt gemacht. Später ließ Lugner ein nach ihm benanntes Einkaufszentrum in Wien errichten. In den letzten Jahren sorgte er vor allem mit seinen Auftritten auf dem Wiener Opernball für Aufsehen. Lugner wurde 91 Jahre alt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 12:00 Uhr