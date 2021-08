Österreichischer Autor und Dramatiker Thomas Köck erhält Hörspielpreis der Kriegsblinden

Steinmeier äußert sich besorgt über Antisemitismus in Deutschland

Potsdam: Bundespräsident Steinmeier hat sich besorgt über anhaltenden Hass auf Juden gezeigt. Es schmerze ihn und mache ihn zornig, dass sich Antisemitismus und antisemitische Hetze ausgerechnet in Deutschland wieder offen zeigten, sagte Steinmeier bei der Eröffnung des "Europäischen Zentrums für Jüdische Gelehrsamkeit" in Potsdam. So feierten in der Corona-Pandemie krude antisemitische Verschwörungstheorien neue hässliche Urständ, dies sei unerträglich, so der Bundespräsident. - Mit dem neuen Zentrum sind das Institut für Jüdische Theologie und zwei Rabbinerseminare unter einem Dach in der Universität Potsdam vereint. Nach Angaben der Hochschule ist diese Kombination in Europa einzigartig. Die Eröffnung gilt als Höhepunkt des Jubiläumsjahres, in dem 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gewürdigt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2021 19:00 Uhr