Österreichische Umweltministerin lobt Klimabonus

Wien: In der Diskussion über klimapolitische Projekte hat Österreichs Umweltministerin Gewessler den österreichischen Klimabonus als einzigartiges Projekt gelobt: Die Maßnahme sei klimapolitisch sinnvoll, sozial gerecht und gesellschaftlich akzeptiert, sagte sie im BR-Interview. Wer wenig CO2 ausstoße, dem bleibe viel übrig vom Klimabonus. In Österreich erhalten alle Bürgerinnen und Bürger jährlich bis zu 220 Euro als Ausgleichszahlung für den im vergangenen Jahr eingeführten CO2-Preis. In Deutschland steht eine vergleichbare Maßnahme als Klimageld im Koalitionsvertrag. Eine schnelle Einführung ist eine der Forderungen der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future". Die Aktivisten haben für heute an rund 250 Orten bundesweit zu Demonstrationen und Aktionen aufgerufen, um den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 09:00 Uhr