Österreichische Staatsanwaltschaft durchsucht Infront

Zug: Die österreichische Staatsanwaltschaft hat im Zuge von Korruptionsermittlungen die Zentrale des Schweizer Sportvermarkters Infront durchsucht. Das Sportmarketing-Unternehmen bestätigte auf Anfrage, dass es dabei um die Geschäftsbeziehung zum langjährigen Präsidenten des Biathlon-Weltverbandes, Besseberg, gehe. Dieser steht in seit Anfang Januar in Norwegen vor Gericht. Ihm wird Korruption vorgeworfen. Gleichzeitig wirft die österreichische Staatsanwaltschaft nun dem Chef und einem ehemaligen Verantwortlichen von Infront vor, Besseberg bestochen zu haben, um günstige Verträge mit dem Biathlon-Weltverband abzuschließen. Im vergangenen April waren bereits Büroräume von Infront in Salzburg durchsucht worden. Alle Beschuldigten und auch die Firma Infront bestreiten die Vorwürfe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2024 08:00 Uhr