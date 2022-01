Österreichische Regierung verteidigt geplante Impfpflicht

Nachrichtenarchiv - 17.01.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: In Österreich hat die Regierung die geplante Einführung der Impfpflicht verteidigt. Verfassungsministerin Edtstadler sagte der "Welt", man dürfe keine Zeit mehr verlieren, da die Vollimmunisierung von ungeimpften Personen mindestens viereinhalb Monate dauere. Mit einer raschen Impfpflicht wolle sich Österreich auf eine mögliche neue Corona-Welle in der zweiten Jahreshälfte vorbereiten. Sollte eine Impfpflicht im Herbst dann nicht mehr nötig sein, werde die Regierung die Maßnahme schnell aufheben. Österreich will als erstes Land im Februar eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona einführen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.01.2022 01:00 Uhr