Österreichische Regierung einigt sich auf Neuregelung der Sterbehilfe

Nachrichtenarchiv - 23.10.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Die österreichische Regierung hat sich auf eine gesetzliche Neuregelung der Sterbehilfe geeinigt. In dem Entwurf für ein "Sterbeverfügungsgesetz" heißt es, wer Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen will, kann ab 2022 eine Sterbeverfügung aufsetzen. Der Zugang ist allerdings auf dauerhaft schwerkranke oder unheilbar kranke Personen beschränkt - ausdrücklich ausgeschlossen sind Minderjährige. Das dafür nötige Präparat soll in Apotheken erhältlich sein. Darüber hinaus soll in Österreich die Hospiz- und Palliativ-Versorgung ausgebaut werden - dafür soll ein eigener Fond eingerichtet werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.10.2021 20:45 Uhr