Österreichische Grüne wollen nach Kurz-Rücktritt mit ÖVP weitermachen

Nachrichtenarchiv - 10.10.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Mit dem Rücktritt von Kanzler Kurz ist die Regierungskrise in Österreich vorerst beendet. Die Grünen als Koalitionspartner der konservativen ÖVP begrüßten die Entscheidung und erklärten, das Bündnis nun fortsetzen zu wollen. Nachfolger von Kurz soll Außenminister Alexander Schallenberg werden. Kurz selbst wechselt vom Kanzleramt ins Parlament auf den Sitz des Fraktionschefs der ÖVP. Außerdem bleibt er ÖVP-Vorsitzender. Die Opposition kritisierte diesen Schritt. SPÖ-Chefin Rendi-Wagner sagte, damit bleibe das "System Kurz" erhalten. Die Regierungskrise war durch Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgelöst worden. Enge Mitstreiter des Kanzlers stehen im Verdacht, wohlmeinende Berichterstattung in einem Medienunternehmen erkauft zu haben, um Kurz ab 2016 den Weg an die Parteispitze und in das Bundeskanzleramt zu ebnen. Kurz bestreitet die Vorwürfe. Er erklärte, sein Amt aber aus Verantwortung für das Land abzugeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2021 09:00 Uhr