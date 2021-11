Österreich wird ab Sonntag wieder Hochrisikogebiet

Immer mehr Haushalte beziehen Wohngeld

Wiesbaden: In Deutschland bekommen immer mehr Haushalte Wohngeld. Zum Ende des vergangenen Jahres waren es rund 620- tausend. Laut Statistischem Bundesamt sind das gut 22 Prozent mehr als noch im Jahr davor. Nach Angaben der Behörde liegt das auch an der Wohngeldreform, die mehr Haushalte zum Bezug dieser Leistung berechtigt. Im Ländervergleich wird in Mecklenburg-Vorpommern am häufigsten Wohngeld ausgezahlt, dort sind es fast drei Prozent der Haushalte. In Bayern war der Anteil mit 0,9 Prozent am geringsten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.11.2021 11:15 Uhr