Österreich wird ab Sonntag wieder Hochrisikogebiet

12.11.2021 12:00 Uhr

Berlin: Österreich gilt von Sonntag an wieder als Hochrisikogebiet. Bundesgesundheitsminister Spahn hat entspechende Medienberichte bestätigt. Damit reagiert das Robert-Koch-Insitut auf den enormen Anstieg der Fallzahlen im Nachbarland; in Oberösterreich liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einigen Bezirken über 1.800. Die Einstufung hat auch Konsequenzen für Reisende. Sie müssen nach der Rückkehr für zehn Tage in Quarantäne. Ausgenommen sind nur Geimpfte und Genesene.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2021 12:00 Uhr