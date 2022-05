Österreich will nicht in die NATO

Nachrichtenarchiv - 18.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Ungeachtet der Beitritts-Anträge aus Schweden und Finnland sieht der österreichische Außenminister Schallenberg keinen Grund für eine Abkehr seines Landes von der Neutralität. Schallenberg sagte im Deutschlandfunk, militärische Neutralität bedeute nicht politische Neutralität. Österreich stehe ganz klar an der Seite der Ukraine und helfe massiv im humanitären Bereich. Doch die überwiegende Mehrheit der Österreicher sei weiterhin für die militärische Bündnisfreiheit, so der ÖVP-Politiker, obwohl der Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft stattfinde. Zuvor hatte auch Bundeskanzler Nehammer nach einem Treffen mit dem tschechischen Regierungschef Fiala in Prag erklärt, die Frage nach einem NATO-Beitritt stelle sich für Österreich nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2022 12:00 Uhr