Österreich will mit tausenden Corona-Tests für Sicherheit im Fremdenverkehr sorgen

Nachrichtenarchiv - 21.05.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich will in der kommenen Tourismus-Saison mit hunderttausenden Corona-Tests für Sicherheit sorgen. Kanzler Kurz hat angekündigt, möglichst regelmäßig die Mitarbeiter zu überprüfen, die mit Gästen Kontakt haben. Die Rede ist von wöchentlich 65.000 Tests; die Kosten soll der Bund übernehmen. Der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Mahrer, sprach von "einem der besten Investments, das man für den Tourismus-Standort machen" könne. In Österreich dürfen Hotels und Pensionen Ende Mai wieder öffnen, deutsche Urlauber könnten ab Mitte Juni wieder ins Land kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2020 18:00 Uhr