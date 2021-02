Österreich will Kontrollen in Skigebieten verstärken

Siemens Energy will 3.000 Stellen in Deutschland abbauen

München: Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will bis 2025 weltweit rund 7.800 Stellen abbauen. Darunter fallen 3.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Nach BR-Informationen ist der Standort in Erlangen erheblich betroffen, weitere Einzelheiten sollen aber erst morgen bekanntgegeben werden. Die Werke sollen nach Angaben von Konzernchef Bruch allerdings erhalten bleiben. Außerdem betonte er, er sei zuversichtlich, dass betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden können. Als Grund für den Abbau sagte er, dass er für Siemens Energy keine Zukunft sehe, so wie der Konzern derzeit aufgestellt sei. Es gebe ein Überangebot an großen Gasturbinen oder Technik für Kohlekraftwerke, man müsse sich deswegen umstellen und könne nicht mehr in fossile Energien investieren. Der Konzern war erst Ende September an die Börse gegangen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2021 12:00 Uhr