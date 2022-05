Österreich will Gasspeicher Haidach per Gesetz befüllen lassen

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich will den auch für Bayern bedeutenden Gasspeicher Haidach notfalls per Gesetz befüllen lassen. Das kündigte der österreichische Kanzler Nehammer in einem Interview an. Wenn der russische Konzern Gazprom den Speicher nicht fülle, sollen ihn laut Nehammer andere Energieunternehmen nutzen. Der Speicher, der in der Nähe von Salzburg steht, ist inzwischen fast leer, was die bayerische Staatsregierung beunruhigt hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.05.2022 01:00 Uhr