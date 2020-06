Österreich will ab August Zuschauer in den Stadien erlauben

Nachrichtenarchiv - 24.06.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich will ab dem 1. August wieder Zuschauer in den Fußballstadien erlauben. Das sagte Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler der Kleinen Zeitung. Demnach sollen zunächst bis zu 1250 Menschen in die Stadien dürfen, ab September solle es dann die Möglichkeit geben, auf 5.000 bis 10.000 Zuschauer zu erhöhen. Details will die Regierung dem Bericht zufolge noch diesen Monat bekannt geben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.06.2020 01:00 Uhr