Österreich verschärft wegen steigender Corona-Zahlen die Maskenpflicht

Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt, Höchstwerte 22 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils sonnig, teils bewölkt; in den Alpen lokale Schauer möglich. Höchstwerte 22 bis 26 Grad. In der Nacht vielerorts klar, später örtlich Nebel; Tiefstwerte 14 bis 9 Grad. Die nächsten Tage nach Auflösung von Nebelfeldern überwiegend sonnig, morgen am Abend in den Alpen leichte Schauerneigung. Höchstwerte 23 bis 28, am Montag 26 bis 30 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 15:00 Uhr