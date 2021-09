Österreich verschärft Kurs gegen Ungeimpfte

Nachrichtenarchiv - 08.09.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: In Österreich verschärft die Regierung den Druck auf Mitbürger, die weder geimpft noch genesen sind. Ein Stufenplan, der sich an der Auslastung der Kliniken orientiert, sieht vor, dass zunächst die Gültigkeitsdauer von Antigentests auf 24 Stunden verringert wird. Steigt die Auslastungen weiter, dürfen Ungeimpfte nur noch mit PCR-Tests zu Veranstaltungen und in Gaststätten. Die Impfung sei die Antwort, nicht der Lockdown, betont Bundeskanzler Kurz.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.09.2021 12:45 Uhr