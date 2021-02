Österreich verschärft Corona-Maßnahmen in Tirol

Das Wetter in Bayern: in der Nacht bewölkt, vereinzelt Schnee und teils strenger Frost

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es in weiten Teilen bewölkt, vereinzelt fällt im Westen etwas Schnee. Die Temperaturen sinken auf 0 Grad am Bodensee und bis -16 Grad im Landkreis Hof. Auch tagsüber ist es überwiegend trüb, gebietsweise fällt noch Schnee, erst am Donnerstag wird es freundlicher. Tageshöchstwerte von -12 Grad in Nordbayern bis +1 Grad in Südbayern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.02.2021 20:15 Uhr