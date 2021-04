Österreich verlängert harten Lockdown in Ost-Österreich

Stadt Hof fordert Einhaltung der Corona-Schutzvorgaben

Hof: Als bundesweiter Corona-Hotspot hat die Stadtverwaltung die Bewohner aufgefordert, sich auch privat an die Schutzvorgaben zu halten. Wie eine Sprecherin sagte, geschehen die meisten Ansteckungen im privaten Umfeld, also in den Familien und im Bekanntenkreis. Gerade bei Kindern würden mehr Infektionen festgestellt. Die Stadt führt dies darauf zurück, dass auf Spielplätzen oft nicht die notwendigen Abstände eingehalten würden. Deshalb sei die Maskenpflicht unter anderem auf Spielplätze ausgeweitet worden. Nirgends in Deutschland ist die Corona-Inzidenz momentan so hoch wie in Hof. Das Robert Koch-Institut meldete heute mehr als 486 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2021 19:00 Uhr