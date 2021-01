Österreich verlängert den Lockdownbis zum 8. Februar

Nachrichtenarchiv - 17.01.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich verlängert den Lockdown bis zum 8. Februar. Das hat Bundeskanzler Kurz am Mittag bekanntgegeben. Dabei betonte er, dass dem Land noch weitere zwei bis drei harte Monate bevorstünden, da die mutierte Coronavirus-Variante die Zahl der Ansteckungen explosionsartig habe steigen lassen. Ein vermeintlich kalkuliertes Risiko mit einer schnelleren Öffnung sei deshalb fahrlässig. Und im Rahmen der Lockdown-Verlängerung werde es auch noch Verschärfungen geben. Die Menschen in Österreich sollen künftig nicht nur einen, sondern zwei Meter Abstand voneinander halten, in öffentlichen Verkehrsmitteln sollen FFP2-Masken getragen werden und die Betriebe werden aufgefordert, mehr Homeoffice zu ermöglichen. Ab 8. Februar soll es dann wieder erste Öffnungen geben, beispielsweise für Friseure oder Schulen. Tourismus werde aber auch im Februar noch nicht zugelassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2021 12:00 Uhr