Österreich verkündet Lockdown und nächtliches Kontaktverbot

Orthodoxer Priester in Lyon nach Schüssen in Lebensgefahr

Lyon: In der südfranzösischen Stadt ist ein christlich-orthodoxer Geistlicher angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Unbekannter gab zwei Schüsse auf den Priester ab, als dieser dabei war, seine Kirche abzuschließen, teilte die Polizei mit. Der Schütze ist den Sicherheitsbehörden zufolge auf der Flucht. Das Opfer ist ein 52-jähriger Grieche. Der Familienvater ist seit 2012 für die griechisch-orhtdoxe Kirche in Lyon zuständig, vor der am heutigen Nachmittag auf ihn geschossen wurde. Das Motiv für die Schüsse ist bislang unklar. In Nizza hatte erst am Donnerstag ein islamistischer Attentäter in der Basilika Notre-Dame in Nizza mehrere Personen angegriffen. Er tötete drei Menschen und verletzte sechs weitere.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2020 20:00 Uhr