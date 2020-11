Österreich verhängt zweiten Lockdown

Querdenken-Demos in Bayern verlaufen friedlich

Aichach: Die Demonstrationen in Bayern gegen die Corona-Auflagen sind weitgehend friedlich verlaufen. Laut Polizei versammelten sich in Aichach rund 800 Menschen, in Regensburg waren es etwa 1000, was der von den Behörden festgelegten Obergrenze entsprach. Auch in anderen deutschen Städten sind Anhänger der sogenannten Querdenken-Bewegung auf die Straße gegangen. In Frankfurt löste die Polizei eine Querdenken-Kundgebung mithilfe eines Wasserwerfers auf, nachdem Auflagen wie der Mindestabstand und die Maskenpflicht nicht eingehalten worden waren. Zuvor hatten Gegendemonstranten mehrfach versucht, den Demonstrationszug der Corona-Gegner zu blockieren. Weil sie sich laut Polizei weigerten, die Strecke freizugeben, wurden ebenfalls Wasserwerfer und Schlagstöcke eingesetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2020 20:00 Uhr